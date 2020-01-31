هل يقبل العرب بـ"الهيكل العظمي"؟

لم يجد نشطاء عرب في خريطة فلسطين المقترحة في "صفقة العصر" إلا ما يشبه الهيكل العظمي، فانكب عدد منهم في استعراض تحولات هذه الخريطة وتفتتها وتقطيع أوصالها في مراحلها الحاسمة.

وبدت معظم تعليقات النشطاء الفلسطينيين والعرب على "صفقة القرن" الأمريكية غاضبة وساخطة.

مرد هذا النفور العام يعود إلى أن الأراضي العربية في خريطة الكيان الفلسطين التي يروج لها ضمن هذه المبادرة الأمريكية التي كشفت واشنطن مؤخرا عن تفاصيلها، تضاءلت وتقطعت أوصالها حتى رأى البعض أنها أقرب ما تكون إلى هيكل عظمي، من خريطة لحدود "دولة"!