رصاصة مطاطية في رأس إطفائي

أصيب إطفائي برصاصة مطاطية في الرأس خلال مظاهرات باريس يوم الأربعاء احتجاجاً على ظروف العمل.

تُظهر لقطات رجل إطفاء جالسًا على سيارة تابعة للشرطة ، ومن ثم يسقط للخلف إثر إصابته برأسه. ثم حمله زملاؤه لإنزاله عن سيارة الشرطة.

واستخدمت الشرطة في باريس خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، إضافة للرصاص المطاطي.

ويطالب رجال الإطفاء بظروف عمل أفضل وزيادة من 19 إلى 25 في المئة كمكافأة على "مخاطر المهنة" ، حيث يزعمون أن نقص الموظفين يجعل عملهم أكثر مشقة.

المصدر: رابتلي