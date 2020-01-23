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رويترز: البيت الأبيض يقول إنه يأخذ التقارير التي تتحدث عن اختراق هاتف رئيس شركة أمازون على محمل الجد

مطار فلبيني يخضع كل الركاب القادمين من تايوان للفحص الحراري

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قامت الشركة المشغلة لمطار نينوي أكينو الدولي في مانيلا بالفحص الحراري لفيروس كورونا للركاب القادمين على متن رحلة من تايبيه.

وقد تم تحديد هذا الطابع الجديد من فيروس كورونا في الشهر الماضي في مدينة ووهان الصينية.


وجرى الإبلاغ عن حالات أخرى في تايلاند والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.


مع تأكيد حالة واحدة في إقليم هونغ كونغ الصيني الجنوبي بعد حالة أخرى في ماكاو.


وقد حصد المرض إلى الآن أرواح 17 شخصاً في الصين.

أعلن مطار دبي في وقت سابق أنه سيتبع مثل تلك الإجراءات  مع الركاب القادمين من الصين.

المصدر: AP

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