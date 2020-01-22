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شاهد.. أنهار من "القشطة" تغمر أحد شواطئ إسبانيا

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اضطر سكان مدينة توسا دي مار في منطقة كاتالونيا الإسبانية للمشي إلى بيوتهم عبر موجة هائلة من زبد البحر تبدو "كالقشطة بالحليب" تغزو شوارع أحد أشهر شواطئ إسبانيا.

وتسببت عاصفة غلوريا التي ضربت إسبانيا يوم الثلاثاء بحدوث موجات هائلة أدت إلى ظهور زبد البحر.

ووضع شمال شرق إسبانيا في حالة طوارئ بسبب العاصفة التي أودت بحياة 4 أشخاص وتسببت بتساقط الثلوج وبرياح تجاوزت سرعتها 100 كلم في الساعة وبارتفاع أمواج البحر.

المصدر: وكالات

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