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عودة القطط الشرسة إلى ديارها

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نُقل اثنا عشر نمراً وخمسة أسود إلى محمية في جنوب إفريقيا.

وتم إنقاذ الحيوانات من سيرك في غواتيمالا بعد سنوات من الضرب وسوء المعاملة والحبس.


نقلت الأسود والنمور على متن طائرة مستأجرة إلى جنوب إفريقيا ، ومنها إلى المحمية في شاحنات كبيرة حيث تم إطلاق سراحها.

من ضمن هذه الحيوانات أشبال صغيرة ، وهي من بين 200 حيوان كانت تستغل في السيرك في غواتيمالا وبيرو وبوليفيا وكولومبيا منذ عام 2018.


هذا وقد حظرت العديد من الدول استخدام الحيوانات في السيرك.

المصدر: AP

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