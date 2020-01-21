مطعم انكليزي يطلق قائمة طعام "ميغسيت"

مطعم انكليزي يحضر قائمة طعام خاصة بمناسبة خروج هاري وميغان من العائلة المالكة

أطلق مطعم في لندن "Megxit Menu".

وتم أخذ اسم Megxit على وزن Brexit وهي التسمية التي أطلقت على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أتى ذلك بعد إعلان الأمير هاري وميغان ماركل أنهما سيتنازلان عن واجباتهما العامة وأعلنا الانفصال عن العائلة المالكة.

سيكون بإمكان الزبائن اختيار أفضل المأكولات من بريطانيا وكندا ، بما في ذلك شريحة لحم ديكستر الإنجليزية وسندويش سرطان البحر والكمأ الكندي وشريط "سنيكرز" كجزء من قائمة الطعام الخاصة.



ستكون القائمة متاحة حتى نهاية الشهر في المطعم الواقع في الحي المالي في لندن.

المصدر: RT