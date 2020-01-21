حريق في مقاطعة تومسك الروسية يودي بحياة 11 شخصاً

لقطات تظهر آثار الحريق المأساوي الذي أودى بحياة 11 شخصاً في إقليم تومسك بروسيا.

نشرت لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي شريط فيديو يظهر آثار حريق في مبنى خشبي بقرية برايشولمسكي في إقليم تومسك، حيث أودى الحادث بحياة 11 شخصًا.

تظهر اللقطات أن كل ما بقي من المبنى هو جدران متفحمة.

وفقا لوزارة حالات الطوارئ، وقع حريق في مبنى خشبي من طابق واحد على مساحة 208 أمتار مربعة. وأسفر عن مقتل 11 شخصًا، تمكن اثنان منهم من الإجلاء بمفردهما.

ويتم الآن التحقيق بأسباب الحريق.

المصدر: رابتلي