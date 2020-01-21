ثلوج كثيفة تتسبب بوفيات في إسبانيا

ضربت الثلوج الغزيرة والأمطار والرياح العاتية أنحاء كثيرة من إسبانيا، مما أسفر عن مصرع شخصين على الأقل.

نشرت خدمة الإطفاء 18 آلية للثلوج ، وثماني مركبات تصريف وأكثر من 200 من أفراد الطاقم في مقاطعة كاستيون في بلنسية.

توفي رجل في مقاطعة ليون الشمالية عندما دهسته سيارة أثناء محاولته وضع سلاسل الثلوج على سيارته.

كما تم العثور على جثة امرأة مشردة أثناء العاصفة في بلدة غانديا الشرقية.

و أغلق مطار أليكانتي وحوالي 30 طريقًا في شرقي البلاد جراء العاصفة.

المصدر: AP