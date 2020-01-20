"منافسة" على أولوية المرور تنتهي بدهس جماعي في مصر

شهدت محافظة المنوفية شمالي القاهرة، حادث دهس جماعي أصيب فيه 4 أشخاص، وتضرر عدد من السيارات، إثر منافسة على أولوية المرور بين سائق سيارة خاصة، وسائق سيارة أجرة.

ووقع الحادث مساء الجمعة الماضي، في منطقة شبين الكوم، بالمحافظة الواقعة جنوبي دلتا النيل، وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث.

وتبين من التحقيق، أن سائق السيارة الخاصة التي دهست المواطنين، طالب جامعي يدرس بكلية الحقوق.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الأربعة الذين تزامن وجودهم في المكان وقت الحادث إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: RT