نمرة وقطة.. لا شيء يقف بوجه الصداقة!

نشرت وكالة "رابتلي" شريط فيديو، صوره أحد موظفي حديقة الحيوانات في مدينة رستوف على الدون، يظهر صداقة غير عادية بين نمرة وقطة.

ويبدو في الفيديو، كيف تقوم النمرة "أوسلادا" بمداعبة صديقتها الصغيرة بالرغم من وجود حاجز زجاجي بينهن. وتظهر في بعض اللقطات محاولات النمرة اللعب مع القطة وبالعكس، بالإضافة إلى تقليد حركات بعضهما البعض. وعلق الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الفيديو، ومن أشهر التعليقات: هل ستستمر هذه الصداقة في حال إزالة الحاجز الزجاجي بين "القطتين".

المصدر: RT