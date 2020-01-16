شاهد.. طائرة "يوم القيامة" الأمريكية من الداخل

نشرت قناة اليوتيوب "إيربويد" المختصة بالطائرات مقطع فيديو لطائرة "بوينغ إي - 4 بي" المعروفة بطائرة "يوم القيامة" من داخلها.

وتم تجهيزها بأربعة محركات قوية، وتحتوي على 18 سريرا بطابقين وستة حمامات ومطبخا وغرفة اجتماعات وكل ما يلزم لاستيعاب النخبة العسكرية والسياسية الأمريكية.

وتستخدم الطائرة لحماية الرئيس وقائد البنتاغون وغيرهم من كبار القادة العسكريين الأمريكيين في حالة نشووب حرب نووية أو حالة طوارئ في البلاد.

المصدر: وكالات