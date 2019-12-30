مقتل إطفائي وإصابة اثنين في حرائق الغابات بأستراليا

لقي رجل إطفاء أسترالي متطوع حتفه، اليوم الاثنين، بينما أصيب اثنان آخران بحروق بعد أن انقلبت شاحنتهم بسبب الرياح العاتية في خضم حرائق الغابات المستعرة بأستراليا.

وقالت إدارة الإطفاء في تغريدة على "تويتر" إن أفراد الإطفاء كانوا يعملون على إخماد حريق على بعد نحو 70 كيلومترا شرقي ألبري في ولاية نيو ساوث ويلز.

وجرى إرسال 11 تحذيرا من الحرائق في ولاية فيكتوريا، حيث من المتوقع أن تزداد الأحوال الجوية سوءا خلال الليل. وتهدد الحرائق أيضا جنوب أستراليا وتسمانيا.

المصدر: رويترز