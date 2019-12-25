شاهد.. تدشين أولى غواصات مشروع "ياسن-ام" النووية الروسية

شهدت مدينة سيفيرودفينسك الشمالية الروسية إطلاق أولى غواصات مشروع "ياسن-ام" النووية الممنوحة اسم "نوفوسيبيرسك"، تيمنا بمدينة نوفوسيبيرسك الروسية.

وتستطيع "نوفوسيبيرك" الغوص لعمق 520 مترا، ويمكنها الإبحار دون التزود بالمؤن والوقود طيلة 100 يوم.

وتضم ترسانتها، صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة، وألغاما بحرية وطوربيدات.

وتتميز هذه الغواصة عن سابقاتها بقدراتها القتالية، ومعداتها الإلكترونية وأجهزة تصويبها ورصدها عالية الدقة.

ومن المقرر أن يتسلم الأسطول الروسي العام المقبل، غواصة ثانية من هذا النوع، ستحمل اسم مدينة قازان.

المصدر: RT