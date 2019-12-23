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بوتين في قمرة قيادة ثاني قطار يعبر من روسيا إلى القرم منذ 145 عاما

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دشن الرئيس فلاديمير بوتين اليوم جسر القطارات، بين بحري آزوف والأسود لربط شبه جزيرة القرم ومقاطعة كراسنودار الروسيتين، في ثانية رحلة للقطارات الروسية في هذه الوجهة منذ 145 عاما.

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بوتين يقود قافلة من شاحنات الكاماز عابرا إلى القرم

ربطت روسيا اليوم شبه جزيرة القرم بأراضي البلاد القارية بجسر للسكك الحديدية، وذلك في مرحلة ثانية من وصل القرم بأراضي روسيا منذ تدشين جسر السيارات الموازي مؤخرا، الذي كان أول عابريه الرئيس بوتين بشاحنة "كاماز"، التي حملت على عاتقها أعباء إنشاء أطول جسر في أوروبا.

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