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لحظات تحبس الأنفاس .. الشرطة الأمريكية تنتشل رجلا من سيارة مشتعلة

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نشرت شرطة مقاطعة هاريس في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية تسجيل فيديو يعود ليوم الأحد 8 ديسمبر، لعملية إنقاذ رجال الشرطة سائقا من سيارته المشتعلة .

وكما يظهر في الفيديو يحاول رجال الشرطة انتشال الرجل من السيارة بعد اصطدامها بشجرة واشتعالها، واعتقد رجال الشرطة بداية أن قدمه عالقة وأرادوا كسرها، ألا أنهم اكتشفوا أن بنطاله العالق، وقاموا بعدة محاولات لإخراجه، وتمكنو من إتمام العملية بنجاح.

المصدر: وكالات 

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