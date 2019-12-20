تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سجل في 11 ديسمبر لرجل أمريكي ينقذ كلبا كاد إهمال صاحبته يقضي عليه.

ويظهر في الفيديو قيام الشاب جوني ماتيس بإنقاذ كلب جارته التي ركبت المصعد وأغلقت بابه المصعد ناسية كلبها المربوط في الخارج، وحين تحرك المصعد، انتبه جوني إلى الكلب الذي بدأ المصعد يسحبه تدريجيا، وهرع إلى فكه من طوقه وإنقاذه.

ولاقى جوني ترحيبا واسعا على مواقع التواصل بسبب تصرفه السريع لإنقاذ الكلب، وعلق رواد مواقع التواصل أنه "الرجل المناسب في الوقت المناسب".

المصدر: RT