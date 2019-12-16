نائبات يرددن أغنية داخل البرلمان التركي

رددت نائبات تركيات في البرلمان أغنية احتجاجية على تصرفات الحكومة حول مكافحة عدم المساواة بين الجنسين في البلاد، كما رفعن صورا لنساء من ضحايا العنف الأسري.

وتظهر بيانات غير رسمية لجماعة حقوقية تركية أن 440 امرأة قُتلن على أيدي رجال في البلاد العام الماضي أي أن العدد ارتفع إلى أكثر من ضعفيه مقارنة بعام 2012 عندما أقرت أنقرة قانونا لحماية النساء. ولا تجري تركيا إحصاءات لجرائم قتل النساء.

وقد انطلقت الحملة النسائية ضد العنف في تشيلي من أغنية "المغتصب هو أنت" لتنتشر في جميع أنحاء العالم.

المصدر: وكالات