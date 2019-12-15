أردوغان يهمس في أذن بوراك!
زار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الطباخ التركي الشهير، بوراك أوزديمير، في مطعمه.
ونشر بوراك على صفحته الشخصية في تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو يجمعه بالرئيس التركي، الذي صافحه وهمس في أذنه، وسط حشد من الأشخاص، ليقابل بوراك ذلك بابتسامته المعهودة شاكرا أردوغان على الزيارة.
ونال الشيف التركي شهرة واسعة في الآونة الأخيرة بسبب مقاطع الفيديو التي ينشرها أثناء قيامه بطهي الطعام.
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Cumhurbaşkanımız Sn. @rterdogan sürpriz gece ziyaretinde bulundu bizlere🤗. Thanks a lot to President Recep Tayyip Erdoğan for came to visit us🤗. #hatay #hataysofrasi #hataymedeniyetlersofrasi #antakya #turkey #türkiye #istanbul #dubai #saudi #kuwait #bahrain #lebanon #qatar #doha #czn #cznburak #kebap #künefe #rte #receptayyiperdogan #instagram
المصدر: RT