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أردوغان يهمس في أذن بوراك!

فيديوهات

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زار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الطباخ التركي الشهير، بوراك أوزديمير، في مطعمه.

ونشر بوراك على صفحته الشخصية في تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو يجمعه بالرئيس التركي، الذي صافحه وهمس في أذنه، وسط حشد من الأشخاص، ليقابل بوراك ذلك بابتسامته المعهودة شاكرا أردوغان على الزيارة.

ونال الشيف التركي شهرة واسعة في الآونة الأخيرة بسبب مقاطع الفيديو التي ينشرها أثناء قيامه بطهي الطعام.

المصدر: RT

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أردوغان يزور الشيف الشهير بوراك في مطعمه