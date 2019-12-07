سيارة تطير 42 مترا وتتحطم في "معرض سيارات"
RT
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رصد العدسات لحظة تحطم سيارة بعد أن حلقت فوق عدد من المركبات في معرض للسيارات بفلوريدا.
سيارة تطير 42 مترا وتتحطم في "معرض سيارات"— RT Arabic (@RTarabic) December 7, 2019
رصد العدسات لحظة تحطم سيارة بعد أن حلقت فوق عدد من المركبات في معرض للسيارات بفلوريدا.
وأرجعت السلطات سبب الحادث إلى إصابة السائق بالدوار، وفقدانه السيطرة على المركبة.#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#أخبار_روسيا#فيديو#RT_Arabicpic.twitter.com/DRdzyAarb9
وأرجعت السلطات سبب الحادث إلى إصابة السائق بالدوار، وفقدانه السيطرة على المركبة.