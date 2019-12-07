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سيارة تطير 42 مترا وتتحطم في "معرض سيارات"

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سيارة تطير 42 مترا وتتحطم في
RT
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رصد العدسات لحظة تحطم سيارة بعد أن حلقت فوق عدد من المركبات في معرض للسيارات بفلوريدا.

وأرجعت السلطات سبب الحادث إلى إصابة السائق بالدوار، وفقدانه السيطرة على المركبة.

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