سيارة تطير 42 مترا وتتحطم في "معرض سيارات"

رصد العدسات لحظة تحطم سيارة بعد أن حلقت فوق عدد من المركبات في معرض للسيارات بفلوريدا.

وأرجعت السلطات سبب الحادث إلى إصابة السائق بالدوار، وفقدانه السيطرة على المركبة.#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#أخبار_روسيا#فيديو#RT_Arabicpic.twitter.com/DRdzyAarb9