بحضور المتنافسات.. إزاحة الستار عن تاج جديد لملكة جمال الكون

أزاحت ملكة جمال الكون الحالية من الفلبين الستار عن تاج الملكة الجديد الذي صاغته شركة "مجوهرات معوّض" اللبنانية الناشطة في دبي وجنيف.

وهذا التاج عبارة عن تحفة فنية، لقطعة مرتكزات من الذهب، وفيه 1770 قطعة ماس صغيرة، تعلوها واحدة كبيرة بالوسط، من 62.83 قيراط، ذهبية اللون، وكلفته، حسب بعض وسائل الإعلام، تبلغ 5 ملايين دولار.

ومن المتوقع أن يجري الدور النهائي لمسابقة ملكة جمال الكون في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية يوم الأحد المقبل.

المصدر: وكالات