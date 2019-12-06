3 لصوص على دراجة نارية يتطايرون !

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعملية سطو قام بها 3 لصوص على دراجة نارية انتهت بعقاب قاس لهم في عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس.

وكما يظهر في الفيديو قام 3 لصوص بالهجوم على شاب وسرقته في منتصف الطريق، والفرار على دراجة نارية، وبعد تلقي الشرطة بلاغ السرقة، بدأت المطاردة في شوارع بوينس آيرس.

حتى ظهرات سيارة شرطة فجأة بوجه اللصوص ليصطدموا بها ويسقطوا عن الدراجة. وأفادت الشرطة لاحقا أن أحد اللصوص لقي حتفه، فيما أصيب اللصان الآخران بجروح خطيرة وتم نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: RT