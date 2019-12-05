استغل فريق التصوير التابع للحديقة الوطنية "أرض الفهد" بإقليم بريمورسك في أقصى الشرق الروسي غياب أم ثلاثة نمور صغار وقام بتصويرها وهي تلعب بحيوية ومرح.

ونشرت وكالة "رابتلي" على موقعها الرسمي شريط فيديو تم تسجيله للنمور الثلاثة بغياب أمها، التي ذهبت "تتسوق" الطعام لصغارها. وسجل الفيديو العديد من التعليقات والأسئلة، كان من أبرزها "كيف سيكون حال المصور لو عادت النمرة قبل وقتها المتوقع؟". هذا وجرت العادة أن يقوم فريق التصوير في حدائق الحيوان بالتخفي لعدم لفت انتباه الحيوانات والقيام بتصوير لقطات مثيرة.

المصدر: RT