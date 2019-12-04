"نميمة" الرؤساء في الناتو

انتشر مقطع فيديو لمجموعة من الرؤساء في قصر باكنغهام يتجاذبون أطراف الحديث عن سبب تأخير إيمانويل ماكرون في مؤتمره الصحفي مع دونالد ترامب الذي جرى يوم الثلاثاء.

وسأل بوريس جونسون، إيمانويل ماكرون ألهذا السبب تأخرت؟، وقاطع جاستين ترودو الحوار قائلا: لقد تأخر لأن المؤتمر الصحفي في الأعلى (مع ترامب) استغرق 45 دقيقة.

ولم يذكر أحد منهم اسم دونالد ترامب في السياق، لكن يبدو أن الحديث يدور عنه بعد مؤتمره الصحفي مع ماكرون الذي استغرق 45 دقيقة.

المصدر: وكالات