كرسي مصنوع من مليون دولار

عرض فنان تشكيلي من مدينة سان بطرسبورغ أليكسي سيرغيينكو عرشا زجاجيا يحتوي على مليون دولار.

وقال الفنان إن العرش الزجاجي الذي أطلق عليه اسم "العرش النقدي X10" يحتوي على الأوراق المالية الحقيقية المؤلفة من 92 حزمة من الأوراق النقدية، مضيفا أن رجل الأعمال الروسي أليكسي ريباكوف قدم هذه الأموال.

ويعتقد الفنان الروسي أن هدف إبداع هذا العرش يكمن في تشجيع الناس على الثراء والإحساس بقوة المال. وعرض هذا العرش في أحد متاحف موسكو ويمكن للزوار الجلوس عليه والتقاط صور مقابل 600 روبل (زهاء 9 دولارات).

ومن المتوقع إرسال هذه القطعة الفنية تحت الحراسة المشددة في جولة حول المناطق الروسية وتأجيرها مقابل مليون روبل في اليوم (زهاء 15 ألف دولار).