مقاتلات ملكية تثير ذعرا في لندن

أثار دوي قوي يشبه الانفجار، ناجم عن مقاتلات "تايفون" التابعة لسلاح الجو الملكي، ذعرا بين مواطني لندن وهز المنازل في وقت مبكر من يوم الأحد.

ونشر بعض سكان مناطق مختلفة من لندن في وسائل التواصل الاجتماعي أنهم استيقظوا بسبب انفجار قوي هز المنازل وتبعته صافرات إنذار.

واتضح فيما بعد أن صوت الانفجار صدر عن مقاتلتين "تايفون" تابعتين لسلاح الجو الملكي، أقلعتا صباح الأحد ردا على فقدان الاتصال بطائرة في المجال الجوي البريطاني.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن المقاتلتين تمكنتا من اعتراض الطائرة، كما استؤنف الاتصال معها فيما بعد.

المصدر: وكالات





