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فيديو طريف لحفيد ترامب!

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فيديو طريف لحفيد ترامب!
موقف مضحك لحفيد ترامب
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نشر إيريك، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقطع فيديو طريفا لطفله، لوك، أثناء تناوله المثلجات.

وظهر الطفل لوك في الفيديو صحبة والده على شاطئ البحر وهو يحاول أكل المثلجات بالملعقة، ورغم فشل محاولته، إلا أنه استمتع بلعق الملعقة بعد سقوط المثلجات على صدره.

وعلق إيريك على المقطع في صفحته الرسمية على موقع "تويتر" قائلا: "أب العام".

المصدر: RT

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