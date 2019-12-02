نشطاء من الجنسين يتعرون علنا في برشلونة احتجاجا على سلخ جلود الحيوانات
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احتج عشرات النشطاء في مجال حقوق الإنسان في برشلونة وهم عراة تماما، تنديدا باستغلال دور الأزياء القاسي لجلود وفرو الحيوانات.
وأظهر مقطع فيديو مجموعة من المتظاهرين من مجموعة "أنيما ناتوراليس" أمس الأحد، وهم مستلقون فوق بعضهم البعض بأجساد عارية، بينما قام زملاؤهم بسكب طلاء أحمر عليهم في ساحة كاتالونيا، رمزا إلى ذبح الحيوانات والمعاملة السيئة التي تتعرض لها، وسلخ جلودها لاستخدامها في إنتاج الملابس.
المصدر: رابتلي
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