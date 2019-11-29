بسرعة 130 كم/ساعة.. طفل يقود سيارة على طريق سريع

رفعت لجنة التحقيق في جمهورية تتارستان الروسية دعوى جنائية ضد امرأة بالغة من العمر 28 عاما نشرت مقطع فيديو يظهر نجلها (6 أعوام) وهو يقود سيارة بسرعة تصل إلى 130 كيلومتر في الساعة.

وواجهت أغينا ألتينباييفا، والدة الطفل، انتقادات لاذعة بعد نشرها هذا الفيديو، إلا أنها بررت تصرفاتها بالقول إنها تعيش حياتها بالطريقة التي تريدها، مؤكدة أنها ليست نادمة على أي شيء، وأن لا أحد لديه الحق في أن يصدر أحكاما عليها.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تخرق فيها ألتينباييفا بشكل فاضح قواعد المرور، وتعرض حياة أطفالها للخطر، إذ نشرت مقطع فيديو آخر يظهرها تقود السيارة مع رضيع بين يديها.

يشار إلى أن أغينا التينباييفا أم لثلاثة أطفال، ويبلغ عمر طفلها الأول 9 أعوام، والثاني 6 أعوام والثالث 9 أشهر.

المصدر: وكالات