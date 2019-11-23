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ديفيد سميث يحطم الرقم العالمي بـ"المدفع البشري" في الرياض

فيديوهات

ديفيد سميث يحطم الرقم العالمي بـ
Reuters / Ahmed Yosri
الرياض
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نشر حساب "موسم الرياض" يوم الجمعة مقطع فيديو لديفيد سميث الذي سيحطم بـ"المدفع البشري"، رقما قياسيا عالميا على هامش "موسم الرياض".

وقالت الهيئة العامة للترفيه إن ديفيد سميث يستعد لكسر الرقم القياسي بأطول مسافة يقطعها إنسان ينطلق من مدفع، مشيرة إلى أنه سيحطم الرقم القياسي العالمي ويدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

كما ستشهد فعاليات "موسم الرياض" عرضا للساحر الإنجليزي ستيفن فراين الملقب بـ"داينامو"، حيث قالت هيئة الترفيه إنه سيقدم عرضا وصفته بالرهيب.

المصدر: RT + "تويتر"

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