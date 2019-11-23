ديفيد سميث يحطم الرقم العالمي بـ"المدفع البشري" في الرياض

نشر حساب "موسم الرياض" يوم الجمعة مقطع فيديو لديفيد سميث الذي سيحطم بـ"المدفع البشري"، رقما قياسيا عالميا على هامش "موسم الرياض".

وقالت الهيئة العامة للترفيه إن ديفيد سميث يستعد لكسر الرقم القياسي بأطول مسافة يقطعها إنسان ينطلق من مدفع، مشيرة إلى أنه سيحطم الرقم القياسي العالمي ويدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

من المدفع لأبعد مسافة ممكن تتخيلها 🧡

افتتحنا أمس فعالية المدفع البشري بـ #معرض_الرياض_للسيارات 🔥

واليوم بنكسر الرقم القياسي العالمي، وسط أجواء تفاعلية مع الحضور 😍https://t.co/Pt8Lq4fRuq#موسم_الرياضpic.twitter.com/rYet5kvB3j — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) 22 ноября 2019 г.

بكرا السبت في #معرض_الرياض_للسيارات بـ #موسم_الرياض المدفع البشري "ديفيد سميث" راح يكسر الرقم القياسي العالمي بأطول مسافة بحضور موسوعة غينيس العالمية 😍🔥

احجز تذكرتك:https://t.co/1FCG9IJ5GBpic.twitter.com/iOrfRN3142 — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) November 22, 2019

كما ستشهد فعاليات "موسم الرياض" عرضا للساحر الإنجليزي ستيفن فراين الملقب بـ"داينامو"، حيث قالت هيئة الترفيه إنه سيقدم عرضا وصفته بالرهيب.

تدري ليش #وينتروندرلاند تعتبر أرض العجائب؟ 🤔

لأن الفعاليات اللي فيها دايم تفاجئك! 😌

والمفاجأة الجاية مع الساحر داينامو اللي بيقدّم لنا أحلى العروض الرهيبة 😍

احجز مكانك:https://t.co/Uar1v1ChkF#موسم_الرياضpic.twitter.com/jRtMB9zGra — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) 22 ноября 2019 г.

المصدر: RT + "تويتر"