الريح تقلب ناقلة عملاقة

قلبت الريح ناقلة كانت تبحر تحت العلم المولدوفي قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية، وذلك بعد أن جنحت عن مسارها ليرتطم بطنها بصخر القاع وتنقلب.

وفتحت المحكمة الأوكرانية قضية جنائية بشأن الحادث، وذلك وسط مخاوف من تسرب شحنتها النفطية في المياه الأوكرانية.

وأعلن القائم بأعمال رئيس مفتشية البيئة في أوكرانيا ايغور فيرسوف عن تدهور الوضع البيئي في منطقة الحادث، مشيرا إلى أن تركيز المنتجات النفطية في الماء بالقرب من الناقلة يتجاوز المعدلات المعتادة بـ 157 مرة.