فنان سوري شهير يتبرع بالخبز للمحتاجين

افتتح الفنان السوري الشهير عمر سليمان فرناً جنوبي تركيا، حيث يوزع الخبز مجانا على المحتاجين كل يوم.

وينتج سليمان في الفرن بشكل يومي حوالي ألفي رغيف خبز وهو يحرص بنفسه على توزيعها بشكل مجاني.

وفي حديث لوكالة تركية قال سليمان إنه يخصص حوالي ألفي رغيف خبز لتُوزع مجاناً على المحتجين صباح كل يوم، أما بقية إنتاج الفرن فيُباع بشكل طبيعي، وتابع: "أعيش في تركيا منذ 10 أعوام، وأشعر بالامتنان لوجودي على أراضيها مثل بقية السوريين".

المصدر: وكالات