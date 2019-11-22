 
مباشر

فنان سوري شهير يتبرع بالخبز للمحتاجين

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mrmy

افتتح الفنان السوري الشهير عمر سليمان فرناً جنوبي تركيا، حيث يوزع الخبز مجانا على المحتاجين كل يوم.

وينتج سليمان في الفرن بشكل يومي حوالي ألفي رغيف خبز وهو يحرص بنفسه على توزيعها بشكل مجاني.

وفي حديث لوكالة تركية قال سليمان إنه يخصص حوالي ألفي رغيف خبز لتُوزع مجاناً على المحتجين صباح كل يوم، أما بقية إنتاج الفرن فيُباع بشكل طبيعي، وتابع: "أعيش في تركيا منذ 10 أعوام، وأشعر بالامتنان لوجودي على أراضيها مثل بقية السوريين".

المصدر: وكالات

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سيارات كهربائية فاخرة بمواصفات مبهرة!