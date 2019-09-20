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رمايات مكثفة للمدفعية والراجمات الصينية في صحراء غوبي

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أجرت كتيبة مدفعية الجيش 74 التابع لجيش التحرير الصيني مؤخرا مناورات بالذخيرة الحية، باستخدام أنواع مختلفة من المدفعية الثقيلة، في صحراء غوبي شمال غرب الصين.

ويأتي ذلك لتعزيز قدرة القوات على العمل تحت أصعب الظروف وفي بيئة وعرة قاسية. وعقب استكشاف وتحديد كل وحدة لأهدافها، فتحت النيران.

وتعليقا على المناورات، صرح ضابط الذخائر في شركة "هاوتزر" التابعة للجيش الـ 74 الصيني، تشاو شيوي، أن إطلاق النار ضمن المناورة "سيستغرق وقتا طويلا، وسيوجه لاختبار قدرات القيادة في الاستجابة للطوارئ والتنسيق فيما بينها".

المصدر: RT

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