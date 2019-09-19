مغامر "يصطاد" الذهب من الأنهار

نشر أحد المغامرين ويدعى بولي Pauly في قناته على موقع "يوتيوب" فيديو له وهو يلتقط "ناغيتس الذهب" Golden Nuggets كما يسميها، وهي قطع صغيرة من الذهب الخالص موجودة في مياه النهر.

وقد تمكن بولي بالفعل من الوصول إلى هدفه، واستخراج قطع صغيرة من الذهب، باستخدام أبسط الأدوات. وطبيعي ذلك لم يأت مصادفة، فالمغامر بولي يعلم وفقا لدراسات الجيولوجيا باحتمال وجود الذهب في هذه الأماكن، ولذا يجرب هنا وليس في أي مكان آخر.

المصدر: RT