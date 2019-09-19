مصر.. مداهمة وكر مخدرات في القليوبية

ألقت مديرية أمن "القليوبية" القبض على شخصين، ثبت فيما بعد ضلوعهما في تجارة المخدارات، ومن خلال التحقيق ضبط لديهما أسلحة وذخائر إلى جانب المخدرات المضبوطة.

وقبض على المتهمين في سيارة خاصة على طريق "مصر-الإسماعلية" الصحراوي، وتم العثور في المركبة على بندقيتين وكمية من الرصاص مختلف العيارات. وقدرت المخدرات المضبوطة بـ 119 طربة (عبوة) من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى كمية من مخدر الأفيون.

المصدر: الشرطة المصرية + RT