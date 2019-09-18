تدريبات على استهداف الألغام البحرية

نشرت وزراة الدفاع الروسية مقطع فيديو للتدريبات على إطلاق النار من مدافع على الألغام البحرية الإفتراضية، ضمن المناورات الاستراتيجية "المركز – 2019".

والجدير بالذكر أن روسيا بدأت الاثنين 16 سبتمبر المناورات الاستراتيجية "المركز – 2019" للقيادة والأركان بمشاركة 128 ألف عسكري وما يزيد عن 20 ألف قطعة من الآليات الحربية والأسلحة ونحو 600 طائرة ومروحية و16 سفينة حربية من القوات الروسية والأجنبية.

المصدر: RT