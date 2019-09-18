طائرات الناتو ترافق "البجعة الروسية" فوق بحر البلطيق

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لرحلة قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو 160" فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق، والتي استمرت 7 ساعات.

ويظهر في الفيديو القاذفتين بعيدتي المدى، بمرافقة مقاتلات من طراز F-16 تابعة للقوات الجوية البلجيكية والدنماركية والبولندية، ومن طراز F-18 تابعة للقوات الجوية الفنلندية، وJAS-39 Gripen تابعة للقوات الجوية السويدية".

المصدر: RT