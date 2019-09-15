ولادة نادرة لعجل بساق خامسة عند رأسه

ولد في ولاية لويزيانا الأمريكية،عجل مع طفرة نادرة، بقدم خامسة على رأسه، في البداية أثارت هذه الميزة، النفور منه ورغب أصحابه بذبحه في المسلخ، ولكن هذا العيب الخلقي أنقذ حياته.

أصحاب العجل، رغبوا في البداية، باستغلال هذا التشوه وبيعه بثمن غال ولكن سرعان ما خاب أملهم، لأن الحيوان كان يحتاج لعلاج بيطري ليبقى حيا.

وجاءت النهاية السعيدة على أيدي - ألكسندر مات البالغ من العمر 38 عاما، وعروسه ماجين ديفيز، عائلة ريفية شابة.

اطلق الزوجان على العجل اسم إلسي، وقاما بشراء البقرة التي ولدته.

من جانبه، نصح الطبيب البيطري، الزوجين بعدم إزالة "قدم " العجل الخامسة الموجودة على رأسه، وذلك لخطورة العمل الجراحي على حياته.

المصدر: رابتلي