مقاتلة "سو 35" تستعرض مهاراتها في سماء تركيا

استعرضت المقاتلة الروسية "سو 35" متعددة المهام، وطائرة "بي 200" البرمائية، مهارات التحليق فوق سماء اسطنبول، حيث قدمت إلى تركيا للمشاركة في مهرجان الفضاء والتكنولوجيا Teknofest.

ووفقا لوكالة "الأناضول"، فقد استمر التحليق لمقاتلة "سو 35" حوالي 15 دقيقة، استعرض خلالها قائد الطائرة مختلف الحركات الأكروباتية.

وقامت الطائرة "بي 200" فيما بعد بمناورات استعراضية تحاكي إطفاء الحرائق.

وفي وقت سابق، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معرض MAKS-2019 الجوي في ضواحي موسكو إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشير حينها إلى أن أردوغان أعرب اهتمامه بشراء مقاتلات "سو 57" و"سو 35" الروسية.

المصدر: نوفوستي