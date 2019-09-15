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قطيع من الأسود يقتحم بلدة هندية

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اقتحم قطيع من الأسود الآسيوية بلدة هندية وجال بحرية في شوارعها مولدا حالة من الذعر بين سكانها.

والتقط أحد سكان بلدة جوناغاد بولاية غوجارات الهندية مقطع فيديو يوثق 7 من الأسود وقد اقتربت من أحد المنازل فيما راحت الكلاب تصدر نباحا قويا لطردها وتنبيه السكان بالخطر المحدق.

ويعتقد أن الأسود قد هربت من حديقة جير فورست القريبة، فيما لم يعرف وقت وقوع هذا الحدث النادر.

المصدر: RT

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