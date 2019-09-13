انتشر مقطع فيديو على الإنترنت لطفلين أحدهما أسود والآخر أبيض، يركضان نحو بعضهما البعض، ويتعانقان في حميمية وبراءة إنسانية صافية، وكأنهما يلقنان البشرية درسا المحبة.

في العام 1982، أطلق النجمان بول مكارتني وستيفي واندر أغنيتهما الشهيرة "الأبنوس والعاج" Ebony and Ivory، التي اكتسحت سباق الأغنيات، وغدت الأغنية الأكثر تربعا في صدارة سباق الأغنيات في الولايات المتحدة الأمريكية لبول مكارتني بعد أغاني "البيتلز"، وحجزت لنفسها مكانا وسط أشهر الأغنيات في التاريخ، حيث شغلت الرقم 59 في أعظم الأغنيات في التاريخ لتصنيف "بيلبورد" Billboard في عام 2008.

تقول كلمات الأغنية:

الأبنوس والعاج يعيشان في وئام تام، جنبا إلى جنب كأصابع البيانو

لم لا نحيا نحن أيضا كذلك؟

نعلم جميعا أن الناس سواسية، في أي مكان يذهبون إليه

فهناك الجيد والغث في أي منا

نتعلم الحياة، حينما نتعلم العطاء

لبعضنا البعض، ما نحتاجه للبقاء معا على قيد الحياة

المصدر: RT