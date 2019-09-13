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إنقاذ البجعة الهاربة من "بحيرة البجع"

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أنقذت شرطة المرور في مدينة كالينينغراد الروسية بجعة لا تستطيع الطيران، وتقطعت بها السبل على الطريق. وبالفحص البيطري، تبيّن أنها كانت تعاني من إرهاق شديد بعد طيرانها لمسافات طويلة.

تتعافى البجعة الآن في مأوى للحيوانات. بينما يدفعنا شكل الطائر الجميل دفعا للظن أنها ليست سوى "أوديت".. الفتاة الجميلة التي تحولت إلى ملكة البجع في الباليه الشهير بحيرة البجع. 

صفحة الجولات مصورة

وبحيرة البجع هو الباليه الأشهر للمؤلف الموسيقي الروسي العظيم بيوتر تشايكوفسكي (1840-1893)، والأشهر في ريبرتوار الباليه العالمي، ويحكي قصة "أوديت" ملكة البجع، التي كانت فتاة جميلة، وحولها الساحر الشرير "روتبارت" إلى ملكة للبجع تقطن في بحيرة تكونت من دموع والدتها التي تبكي مأساتها، وتظل "أوديت" فتاة جميلة بين منتصف الليل والفجر، عدا ذلك تقطن بحيرة البجع. يقع في حبها الأمير "زيغفريد" الذي يتخلص من الساحر الشرير، وتعود "أوديت" لعالم البشر.

المصدر: RT

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