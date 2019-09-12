مشاهد قاسية.. شاب ضخم يهاجم النساء في الشارع بحماقة

التقطت كاميرات المراقبة في مدينة ليكو الإيطالية، 9 سبتمبر الجاري، مقاطع فيديو لشاب غريب الأطوار يهاجم المارة بلا سبب.

ويوضح الفيديو كيف اعتدى الشاب الذي يبلغ من العمر 24 عاما، ويتمتع ببنية قوية، على فتاة ذات 18 ربيعا، ثم امرأة عمرها 55 عاما.

لم تلبث الشرطة أن تعقبته وألقي القبض عليه لاحقا، بينما نقلت الضحيتان إلى المستشفى، وتم تشخيص إحداهما بصدمة حادة في الدماغ.

المصدر: RT