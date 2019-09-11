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شاهد.. أنجلينا جولي تتحول إلى "ملافسينت"

فيديوهات

شاهد.. أنجلينا جولي تتحول إلى
Instagram @ disney
شاهد.. أنجلينا جولي تتحول إلى "ملافسينت"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/me22

نشر استوديو "ديزني" لإنتاج الأفلام شريط فيديو لعملية تحويل الممثلة، أنجلينا جولي، إلى "ملافيسنت"، البطلة الرئيسية للفيلم الخيالي الذي يحمل الاسم ذاته.

وشاهد الفيديو أكثر من مليون مستخدم على موقع "إنستغرام" للتواصل الإجتماعي خلال عدة ساعات فقط، وتركوا أكثر من 3 آلاف تعليق تحت الفيديو الذي نال نحو نصف مليون إعجاب (لايك).

المصدر: إنستغرام

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