اربطوا الأحزمة ! "بنت الريح" تستعد للإقلاع

اشتهر مقطع فيديو يظهر فيه طالب هندي، تمكن من تجميع طائرة مروحية باستخدام قطع غيار من بقايا دراجتين ناريتين، ونفايات.

عرض الطالب، تشيترام غورجار، "اختراعه" المدهش لمواطنيه من قرية جونبدي في ولاية راجستان الهندية يوم الاثنين الماضي، ما قد يجعله المواطن الأشهر في القرية.

أطلق غورجار على طائرته اسم "بنت الريح"، وأكّد على قدرتها على الطيران حتى ارتفاع 6 أمتار، إذا وافقت الحكومة له على تجربة اختراعه. حتى الآن تمكنت العدسات من التقاط تجربة "بنت الريح" على أرض "مطار القرية" محاطا بالأهالي، الذين تجمعوا ليشاهدوا الاختراع العجيب.

المصدر: RT