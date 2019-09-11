شاهد.. بجعة محظوظة أكثر من بعض البشر
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أنقذ ناشطون في منظمة "بيتا" للدفاع عن حقوق الحيوان، بجعة تقطعت بها السبل على جسر، خلال اجتياح إعصار "دوريان" لولاية فيرجينيا الأمريكية.
و"بيتا" PETA -People for the Ethical Treatment of Animals، هي منظمة أمريكية غير ربحية، تهدف إلى حماية الحيوانات، وتعد أكبر مجموعة لحماية حقوق الحيوانات في العالم، وشعارها "الحيونات ليست ملكنا لنأكلها أو نلبسها أو نقوم بتجارب عليها أو نستخدمها لترفيهنا أو أن نضايقها بأي شكل من الأشكال".
المصدر: RT
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