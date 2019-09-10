مشهد مرعب لعجوز تستلقي بين عجلات القطار

وسط متابعة مذعورة من الجماهير، تمكنت عجوز هندية (90 عاما) من البقاء ساكنة بين عجلات قطار يمر بالمحطة، حتى مضى القطار ولم تتعرض لأذى.

وقعت الحادثة حينما قررت العجوز، وهي من مدينة تشيتابور الهندية، اختصار الطريق، وعبور شريط القطار من حيث لا ينبغي أن يعبر المشاة، ففاجأها القطار، وفطنت للاستلقاء بين عجلاته، فلم يؤذها جسم القطار، بينما انتظر المشاهدون من الجماهير صارخين فيها حتى لا تتحرك.

المصدر: RT