نجت مجموعة من الأشخاص من كارثة وشيكة كادت تحل بهم، أثناء تعليمهم رجلا قيادة السيارة في إحدى محافظات اليمن.

محاولة تعليم القيادة كادت أن تنتهي بكارثة

نجت مجموعة من الأشخاص من كارثة وشيكة كادت تحل بهم، أثناء تعليمهم رجلا قيادة السيارة في إحدى محافظات اليمن.https://t.co/srMyKduH3Q#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#أخبار_روسيا#فيديو#RT_Arabicpic.twitter.com/OizQLe4PUf — RT Arabic (@RTarabic) September 9, 2019

وبعد تشغيل السيارة وبدء التحرك بلحظات، ارتبك "السائق الحديث" ولم يتمكن من السيطرة على السيارة أو إيقافها، ما دفع "معلمه" الذي يجلس في المقعد المجاور إلى التدخل، حيث انحنى وضغط على المكابح بيده وأوقف المركبة في اللحظة المناسبة.