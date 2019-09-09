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مؤتمر صحفي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

آخر ما تحب أن تراه بينما تقفز بالباراشوت (المظلة)!

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التقطت عدسة الكاميرا مغامرين يسقطان بالمظلة في البحر، بينما ظهرت مجموعة كبيرة من قناديل البحر في استقبالهما.

وقنديل البحر هو حيوان بحري من الرخويات، شكله عبارة عن قرص شفاف، وقوامه هلامي، ذو أطراف طويلة رفيعة تسمى "لوامس". ويشكل الماء نسبة عالية من جسمه، تصل إلى حوالي 95%. ويصيب قنديل البحر جلد الإنسان بالحساسية، بينما يمكن لبعض أنواعه قتل الشخص في دقائق، وقد سجل وجودها قبالة سواحل أستراليا وبعض المناطق من العالم.

المصدر: RT

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