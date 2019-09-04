شاهد.. بوتين يعرض لرئيس وزراء الهند المروحيات التي تبيعها روسيا لبلاده
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تفقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارته لروسيا المروحيات من نوع "كا-226 تي" التي تخطط روسيا لتوريدها للهند وفقا لاتفاقية موقعة بين البلدين في عام 2015.
وخلال الجولة التفقدية على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، أطلع الرئيس فلاديمير بوتين، مودي على مزايا المروحيات الروسية.
ومن المقرر أن تورد روسيا إلى الهند 60 مروحية، وفقا للاتفاقية.
المصدر: وكالات
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