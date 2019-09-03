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بالفيديو.. اصطدام طائرتين في مطار شيريميتيفو

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اصطدمت طائرتان على مدرج الإقلاع في مطار شيريميتيفو في ضواحي العاصمة الروسية موسكو وتم إجلاء ركابهما، حسب مصدر في خدمات الطيران.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر قوله: "اصطدم جناحا طائرتين في شيريميتيفو على المدرج. يتم الآن إجلاء الركاب، وفحص الطائرتين"، مشيرا إلى أنه لم يصب أحد في الحادث.

كما أوضح المصدر، أن إحدى الطائرتين التابعتين للخطوط الجوية Royal Flight و Aeroflot كانت فارغة، والثانية تستعد لرحلة إلى العاصمة الصينية بكين ومحملة بالركاب

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